Эберг выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Хекки — вторая, Тандреволд — третья

Шведская биатлонистка, олимпийская чемпионка и двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр 2022 года Эльвира Эберг выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Второе место с отставанием в 11,2 секунды заняла швейцарка Лена Хекки, замкнула тройку лидеров, проиграв Эберг 13,9 секунды, четырёхкратная чемпионка мира из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. По ходу гонки все спортсменки допустили по одной ошибке на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен, второй этап

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29:44,6 (один промах).

2. Лена Хекки (Швейцария) — +11,2 секунды (1).

3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +13,9 (1).

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