Видео победы Йоханнеса Бё в гонке преследования на втором этапе КМ в Хохфильцене

Сегодня, 9 декабря, норвежский биатлонист Йоханнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион, одержал победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Спортсмен прошёл пасьют с одним промахом, более чем на 20 секунд опередив на финише ближайших преследователей, также норвежцев — Йоханнеса Дале (+22,6 секунды, три промаха) и Тарьея Бё (+28,4 секунды, два промаха).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, в которой весь подиум заняли норвежцы.

Биатлон. Кубок мира, Второй этап, Хохфильцен. Гонка преследования, 12,5 км, четыре огневых рубежа. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 33.05,1 (1 промах).

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 22,6 секунды (3).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +28,4 (2).

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