Тарьей Бё возглавил общий зачёт Кубка мира впервые с 2011 года

Норвежский биатлонист Тарьей Бё, трёхкратный олимпийский чемпион, сегодня, 9 декабря, впервые с 2011 года возглавил общий зачёт Кубка мира. Это произошло после того, как в гонке преследования на втором этапе Кубка мира спортсмен стал третьим.

В последний раз Тарьей Бё возглавлял общий зачёт Кубка мира 12 лет назад, 17 декабря 2011 года: тогда биатлонист стартовал в жёлтой майке лидера на этапе КМ-2011/2012 в Хохфильцене (Австрия). Затем спортсмен сохранил статус лидера, но больше не выходил на старт в жёлтой майке, так как следующий, третий этап Кубка мира, проходивший в Оберхофе (Германия), он пропустил. Уже 8 января 2012 года Тарьей Бё потерял статус лидера и с тех пор ни разу не был первым в общем зачёте до 9 декабря 2023 года.

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