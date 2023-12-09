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Видео победной для Эльвиры Эберг гонки преследования на Кубке мира в Хохфильцене

Видео победной для Эльвиры Эберг гонки преследования на Кубке мира в Хохфильцене
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Сегодня, 9 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) прошла женская гонка преследования. Победительницей в ней стала олимпийская чемпионка в женской эстафете и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр из Швеции Эльвира Эберг. На втором месте расположилась швейцарка Лена Хекки, показавшая в этом пасьюте лучший результат в карьере, опередив на финише по времени четырёхкратную чемпионку мира из Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с гонкой преследования в Хохфильцене, ставшей победной для Эльвиры Эберг.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен, второй этап
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29:44,6 (один промах).
2. Лена Хекки (Швейцария) — +11,2 секунды (1).
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +13,9 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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