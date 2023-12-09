Йоханнес Бё: нужно и праздновать победы, и в равной степени принимать поражения

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё прокомментировал свою победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Нужно и праздновать победы, и в равной степени принимать поражения. Я был подавлен и разочарован после того, как присутствовал на церемонии награждения после спринта, где меня не было на подиуме. Не совсем понимаю, почему вчера не закрыл три мишени. Поэтому просто знал, что победа сегодня возможна, но не верил в это.

С самого начала гонки я ускорялся, но промах на первой стрельбе был как два шага назад после двух шагов вперёд. Но я не переставал верить. А поскольку спортсмены, идущие впереди меня, тоже допустили ошибки, у меня был шанс вернуться.

Счастлив, что мне удалось хорошо финишировать. Моя последняя стрельба была ключом к победе», — приводит слова спортсмена издание Ski-Nordique.

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