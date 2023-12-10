Лена Хекки прокомментировала своё второе место в пасьюте на КМ в Хохфильцене

Швейцарская биатлонистка Лена Хекки прокомментировала своё второе место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В субботу, 9 декабря, спортсменка показала свой лучший результат в карьере, обыграв на финише норвежку Ингрид Ландмарк Тандреволд и уступив только шведке Эльвире Эберг.

«Я просто счастлива. Провела идеальную гонку. И заключительный круг был потрясающим, я знала, что нахожусь в хорошей форме. Сегодня всё прошло идеально. Самым важным было не сдаваться и держать голову высоко», — приводит слова Хекки издание Sportschau.de.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен, второй этап

Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 29:44,6 (один промах).

2. Лена Хекки (Швейцария) — +11,2 секунды (1).

3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +13,9 (1).

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