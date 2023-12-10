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Норвежские биатлонисты уверенно выиграли эстафету на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене

В Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её с большим отрывом выиграла сборная Норвегии. Второй к финишу пришла команда Франции. Тройку призёров замкнули представители Германии.

Биатлон. Кубок мира, Второй этап, Хохфильцен. Эстафета, 4 x 7,5 км. Мужчины

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:15.38, 5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).

2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — отставание 28,7 секунды (0 + 6).

3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль) +1.06,9 (1 + 9).

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