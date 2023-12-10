Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 4 x 6 км Эстафета. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Норвежские биатлонисты уверенно выиграли эстафету на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене

Норвежские биатлонисты уверенно выиграли эстафету на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене
Аудио-версия:
Комментарии

В Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Её с большим отрывом выиграла сборная Норвегии. Второй к финишу пришла команда Франции. Тройку призёров замкнули представители Германии.

Биатлон. Кубок мира, Второй этап, Хохфильцен. Эстафета, 4 x 7,5 км. Мужчины

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:15.38, 5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).
2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — отставание 28,7 секунды (0 + 6).
3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль) +1.06,9 (1 + 9).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Норвежцы сломали палку! Но всё равно выиграли девятую эстафету подряд. LIVE
Live
Норвежцы сломали палку! Но всё равно выиграли девятую эстафету подряд. LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android