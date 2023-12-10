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У трёх биатлонистов сломались лыжные палки при передаче эстафеты на 2-м этапе КМ в Австрии

У трёх биатлонистов сломались лыжные палки при передаче эстафеты на 2-м этапе КМ в Австрии
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Сегодня, 10 декабря, на втором этапе Кубка мира-2023/24 в Хохфильцене (Австрия) у трёх спортсменов – Дмитрия Шамаева (Румыния), Фабьена Клода (Франция) и Ветле Кристиансена (Норвегия) сломались лыжные палки при передаче эстафеты.

Наконечник застревал в снегу, и палка ломалась. Сломавшим палки биатлонистам инвентарь отдавали те, кто передавал эстафету. Позднее по дистанции спортсменами передавали палки нужной высоты.

Отметим, норвежские биатлонисты уверенно выиграли эстафету, оторвавшись от ближайших преследователей, сборной Франции, на 28,7 секунды.

Кубок мира – 2023/2024 стартовал 25 ноября и завершится 18 марта. Девять этапов соревнований примут Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Ленцерхайде (Швейцария), Оберхоф (Германия), Рупольдинг (Германия), Антхольц (Италия), Осло-Хольменколлен (Норвегия), Уосатч (США) и Канмор (Канада).

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