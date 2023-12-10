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Фото: Кристиансен не торопясь поклонился тренеру после стойки в победной эстафете

Фото: Кристиансен не торопясь поклонился тренеру после стойки в победной эстафете
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Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен вызывающе вёл себя в конце мужской эстафеты в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

Кристиансен по традиции являлся финишёром сборной Норвегии. Другие члены команды Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё и Йоханнес Бё привезли Ветле довольно комфортный отрыв от соперников (почти минуту). Кристиансен, в свою очередь, ответил им чистой стрельбой, а после заключительной стойки и вовсе не стал торопиться уходить с коврика: он остановился, поклонился тренеру команды по стрельбе (французу Зигфриду Мазе), показал на него рукой и только после этого пошёл на дистанцию.

Мазе в ответ широко улыбнулся подопечному.

Кристиансен же продолжил веселиться и на трассе: преодолевая дистанцию, он прыгал на ней как на трамплине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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