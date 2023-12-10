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«В голове творился хаос». Кристиансен — о том, что сломал палку прямо при приёме эстафеты

«В голове творился хаос». Кристиансен — о том, что сломал палку прямо при приёме эстафеты
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Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о победе в эстафете на втором этапе Кубка мира. У Кристиансена, который является финишёром команды, сломалась палка при передачи ему эстафеты. Заминка не помешала Ветле успешно провести гонку.

«Было довольно весело. Возникли сложности из-за того, что палка сломалась фактически ещё до старта. Мне пришлось взять другую, и она оказалась коротковата. Затем я сменил её на свою, но там были не те лыжные «лапки», слишком маленькие, поэтому я вновь поменял палку. В голове творился какой-то хаос, но конкретно на стрельбище я был спокоен.

Сегодня мне очень хотелось сделать что-нибудь для Зигги (Зигфрид Мазе. – тренер сборной Норвегии по стрельбе. – Прим. «Чемпионата»), так как у него сегодня день рождения. Полагаю, он остался доволен. Даже когда мы лидируем с отрывом в минуту, стрелять не так уж легко. Обычно я использую один дополнительный патрон, поэтому рад, что сегодня он (Мазе) может гордиться», — приводит слова Кристиансена пресс-служба IBU.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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