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Фак прокомментировал провальную стрельбу в эстафете. Он допустил сразу 8 промахов на лёжке

Фак прокомментировал провальную стрельбу в эстафете. Он допустил сразу 8 промахов на лёжке
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Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратный чемпион мира словенский биатлонист Яков Фак прокомментировал неудачную стрельбу на лёжке в рамках эстафеты на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

Фак бежал второй этап эстафеты. На лёжке он промазал сразу восемь раз (5 основными и 3 дополнительными патронами). К слову, Словения финишировала в эстафете на девятом месте, гонку выиграла Норвегия.

«Я правда не знаю, что произошло. Это первый раз, когда я допускаю все промахи.

Это выглядело очень плохо, безнадёжно. К тому же в моменте ты пытаешься выяснить, что происходит. Если бы был ветер, ошибки можно было списать на него, но здесь сейчас нет ветра и условия почти идеальные, всё очень странно», — приводит слова Фака NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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