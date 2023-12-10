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«Оператор был слишком близко». Мазе — о стрельбе Арнеклейв в женской эстафете Хохфильцена

«Оператор был слишком близко». Мазе — о стрельбе Арнеклейв в женской эстафете Хохфильцена
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Тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе высказался об инциденте, произошедшем с норвежкой Юни Арнеклейв на первом этапе женской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Перед лёжкой спортсменка чуть не столкнулась с управляемой оператором камерой, которая располагалась очень близко к первой позиции на огневом рубеже. То же случилось на стойке, где спортсменке пришлось пригнуться, чтобы не столкнуться с камерой.

«Это не нормально? Да. Я указал на это начальнику участка. Оператор был слишком близко к первой позиции на огневом рубеже. Он должен быть осторожнее со спортсменами, приезжающими туда», — приводит слова Мазе NRK.

Действиями оператора остался недоволен и восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален: «Операторский кран чуть не упал на голову Юни», — сказал он в эфире трансляции TV2.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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