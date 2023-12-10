Представитель IBU прокомментировал инцидент, в котором Арнеклейв едва не сбила камеру

Представитель Международного союза биатлонистов (IBU), ответственный за организацию соревнований, Даниэль Бём прокомментировал инцидент на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Норвежская биатлонистка Юни Арнеклейв во время стрельбы лёжа чуть не столкнулась с камерой трансляции, которой управлял оператор.

«Камера была очень близко к Арнеклейв, и ей пришлось пригнуться. Мы поговорили с судьями на стрельбище и с представителями телевидения. Камеры должны располагаться на большем расстоянии от спортсменов. Я не думаю, что подобное происходит в первый раз. Данная ситуация спорная. Телевидение получает хорошие кадры, но спортсмены подвергаются постоянному риску столкнуться с камерой. У нас должна быть определённая дистанция. Подобного больше не повторится», — сказал представитель IBU в интервью TV2.