Видео победы мужской сборной Норвегии в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сегодня, 10 декабря, в Хохфильцене (Австрия) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафета. Победу в ней одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Холм Легрейда, Тарьея Бё, Йоханнеса Бё и Ветле Шоста Кристиансена. За всю гонку спортсмены использовали только пять дополнительных патронов.

Второе место заняли французские биатлонисты Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе: с шестью дополнительными патронами они уступили норвежцам 28,7 секунды.

Тройку лидеров замкнула сборная Германии (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль). Спортсмены по ходу эстафеты зашли на один штрафной круг и использовали девять дополнительных патронов, а на финише проиграли норвежцам чуть более одной минуты.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами победной для сборной Норвегии мужской эстафеты в Хохфильцене.

Биатлон. Кубок мира, Второй этап, Хохфильцен. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:15.38,5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).

2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — отставание 28,7 секунды (0+6).

3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль) +1.06,9 (1+9).

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