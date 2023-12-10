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Видео женской эстафеты в Хохфильцене, в которой победу одержали норвежские биатлонистки

Сегодня, 10 декабря, в Хохфильцене (Австрия) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону прошла женская эстафета. В ней победу одержала сборная Норвегии в составе Юни Арнеклейв, Марит Исхол Скоган, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Ландмарк Тандреволд. Спортсменки преодолели дистанцию без штрафных кругов, использовав шесть дополнительных патронов.

Второе место заняла команда Швеции (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг), уступившая норвежкам на финише 31,6 секунды (0 + 10). Тройку сильнейших замкнула сборная Франции (Жилонн Гигонна, Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) с отставанием от победительниц на 1 минуту и 1,5 секунды (1 + 9).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором женской эстафеты в Хохфильцене, принесшей победу сборной Норвегии.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен, второй этап

Женщины. Эстафета 4х6 км

1. Норвегия — 1:07.39,0 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

2. Швеция — +31,6 секунды (0 + 10).

3. Франция — +1.01,5 (1 + 8).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.