Кристиансен высказался о поломке своей палки на старте этапа эстафеты в Хохфильцене

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира, высказался о поломке своей лыжной палки на самом старте этапа мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Я сломал её при первом же толчке! Не думаю, что организаторы подготовили зону передачи эстафеты так же хорошо, как и остальную часть трассы», — приводит слова Кристиансена издание TV2.

После поломки палки Кристиансен некоторое время бежал с экипировкой Йоханнеса Бё, только по ходу трассы спортсмену предоставили инвентарь нужной высоты.

Отметим, что сегодня в гонке палки ломались также у представителя Румынии Дмитрия Шамаева и француза Фабьена Клода, причём все поломки происходили при передаче эстафеты.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.