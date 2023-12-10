Долль — о третьем месте сборной Германии в эстафете: невероятно прекрасное чувство

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпион мира, высказался о третьем месте сборной Германии в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), поделившись своими эмоциями от гонки.

«Это было ужасно круто и по-настоящему здорово. Сегодня было действительно сложно, потому что трасса разморозилась из-за дождя. Но на заключительном круге я испытывал невероятно прекрасное чувство», — приводит слова Долля портал Sportschau.de.

Биатлон. Кубок мира, второй этап, Хохфильцен. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:15.38,5 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).

2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) — отставание 28,7 секунды (0+6).

3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль) +1.06,9 (1+9).

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