Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Фуркад подвёл итоги выступления французских биатлонистов на втором этапе Кубка мира

Фуркад подвёл итоги выступления французских биатлонистов на втором этапе Кубка мира
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад подвёл итоги выступления французских биатлонистов на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Я не особо волновался перед эстафетой, потому что на бумаге, за исключением норвежцев, мы являлись лидерами. У нас были все возможности выступить хорошо, и мы старались изо всех сил, чтобы быть первыми. Сегодня мы не выиграли, но подиум вызывает радость. Мы заканчиваем неделю на хорошей ноте. Думаю, что мы начинаем набирать более позитивную динамику. Я не считаю, что наши результаты выдающиеся, норвежцы очень сильны, но у нас в составе также есть сильные биатлонисты. На следующих этапах мы будем на высоте», — сказал Фуркад в интервью L'Equipe.

В женской эстафете сборная Франции замкнула тройку сильнейших, уступив представительницам Норвегии и Швеции. В мужской гонке французы — вторые.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android