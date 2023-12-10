Главный тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад подвёл итоги выступления французских биатлонистов на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Я не особо волновался перед эстафетой, потому что на бумаге, за исключением норвежцев, мы являлись лидерами. У нас были все возможности выступить хорошо, и мы старались изо всех сил, чтобы быть первыми. Сегодня мы не выиграли, но подиум вызывает радость. Мы заканчиваем неделю на хорошей ноте. Думаю, что мы начинаем набирать более позитивную динамику. Я не считаю, что наши результаты выдающиеся, норвежцы очень сильны, но у нас в составе также есть сильные биатлонисты. На следующих этапах мы будем на высоте», — сказал Фуркад в интервью L'Equipe.

В женской эстафете сборная Франции замкнула тройку сильнейших, уступив представительницам Норвегии и Швеции. В мужской гонке французы — вторые.