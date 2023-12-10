Кентен Фийон Майе: норвежцы очень сильны, но мы продолжим прогрессировать

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе подвёл итоги эстафеты для сборной Франции на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Это была прекрасная гонка, мы финишировали вторыми сегодня и немного разочарованы. Норвежцы очень сильны. Но всё же мы добились прогресса по сравнению с Эстерсундом, мы сделали всего шесть промахов. Считаю, что это неплохо. Я также благодарю своих товарищей по команде, которые проделали отличную работу, оставив мне вторую позицию. Кристиансен был слишком далеко впереди, чтобы нам надеяться на победу. Я выступал в своё удовольствие, но при этом выложился по максимуму. Я финишировал с хорошей стрельбой стоя. Теперь я надеюсь на хорошие результаты в Ленцерхайде. Мы продолжим прогрессировать, потому что наша форма улучшается», — сказал Кентен Фийон Майе в интервью L'Equipe.

В мужской эстафете сборная Франции заняла второе место, уступив золото норвежским биатлонистам.