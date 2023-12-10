Жилонн Гигонна: не ожидала принять участие в эстафете и подняться на подиум

Французская биатлонистка Жилонн Гигонна, сестра Антонена Гигонна, прокомментировала третье место своей сборной в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В ней спортсменка, дебютировавшая на Кубка мира в этом сезоне, завоевала первую медаль на топовом международном уровне.

«Очень приятно! Эстафетный подиум всегда особенный, потому что мы переживаем его как команда со всеми девушками и персоналом. Здорово иметь возможность делиться такими моментами.

Я совершенно не знала, чего ожидать на Кубке мира с точки зрения моих индивидуальных результатов, поэтому не ожидала принять участие в эстафете и подняться на подиум. Прекрасная возможность, рада, что она мне выпала», — приводит слова спортсменки издание Nordic Magazine.

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