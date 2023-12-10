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Бреза-Буше прокомментировала выступление сборной Франции в эстафете в Хохфильцене

Бреза-Буше прокомментировала выступление сборной Франции в эстафете в Хохфильцене
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Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, олимпийская чемпионка 2022 года, прокомментировала выступление женской сборной Франции в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В ней спортсменки стали третьими, зайдя на один штрафной круг и использовав восемь дополнительных патронов.

«Важно было сохранять концентрацию, потому что, когда ты видишь, что позади у тебя уже штрафной круг, это может демобилизовать. Поэтому я была сосредоточена на том, чтобы пробежать лучший спринт на своих шести километрах, сделав хороший рывок. Это было главным, я не думала ни о результатах, ни о секундах и местах. Это пришло само по себе», — приводит слова спортсменки Nordic Magazine.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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