Тандреволд: было приятно вновь посоперничать с Эльвирой Эберг после вчерашнего пасьюта

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд, четырёхкратная чемпионка мира, рассказала, что ей было приятно взять реванш у олимпийской чемпионки из Швеции Эльвиры Эберг в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) за поражение в пасьюте.

«Было приятно вновь посоперничать с Эльвирой после вчерашнего пасьюта. Мне очень хотелось отыграться. Сегодня у нас были в самом деле потрясающие лыжи.

Я очень горжусь Марит Скоган (спортсменка бежала второй этап эстафеты. — Прим. «Чемпионата»). Невероятно, что мы выиграли и в Эстерсунде, и здесь с разными составами. Перед началом сезона нас не считали фаворитами. Здорово, что мы показываем обратное», — приводит слова спортсменки пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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