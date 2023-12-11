Дале: легче всего выступить так хорошо, чтобы о месте в эстафете не оставалось сомнений

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале отреагировал на слова тренера сборной, заявившего, что спортсмен не получил места в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) из-за прошлых проблем со стрельбой в таких гонках.

«Я спортсмен и к таким решениям не имею никакого отношения. Никогда раньше этого не слышал, но сейчас собираюсь просто сосредоточиться на том, что я могу сделать. Легче всего выступить так хорошо, чтобы о месте в эстафете не оставалось сомнений. Я намерен добиться его в дальнейшем», — приводит слова Дале издание TV2.

Напомним, вместо Йоханнеса Дале в эстафету был заявлен Стурла Холм Легрейд, а норвежская команда в итоге финишировала на первом месте.

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