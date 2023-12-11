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Бьорндален — об отсутствии Дале в эстафете: это способ психологического давления

Бьорндален — об отсутствии Дале в эстафете: это способ психологического давления
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Восьмикратный олимпийский чемпион в биатлоне из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на слова тренера норвежской сборной Эгиля Кристиансена о том, что Йоханнес Дале не был включён в состав мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) из-за проблем со стрельбой в этих гонках ранее.

«Здесь списывают Йоханнеса Дале и с участия в эстафете в будущем, похоже. Не согласен с тем, что здесь говорит Эгиль. До чемпионата мира есть ещё много времени, стоило дать Дале бежать сегодня. Тогда можно выстроить работу команды в Рупольдинге.

Мне не нравится такой способ психологического давления на спортсмена, потому что здесь, в Хохфильцене, он показал хорошие результаты», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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