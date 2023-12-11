Опубликован состав сборной Норвегии на третий этап Кубка мира по биатлону
Стал известен состав сборной Норвегии на третий этап Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Он пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 14 по 17 декабря. В его рамках состоятся спринты, гонки преследования и масс-старты.
Мужчины
Йоханнес Бё;
Тарьей Бё (лидер общего зачёта Кубка мира);
Ветле Шоста Кристиансен;
Йоханнес Дале;
Стурла Холм Легрейд;
Эндре Стрёмсхейм;
Вебьëрн Сëрум.
Женщины
Юни Арнеклейв;
Каролин Эрдаль;
Каролин Оффигстад Кноттен;
Марит Исхоль Скоган;
Ингрид Ландмарк Тандреволд;
Эмили Охейм Калькенберг.
Отметим, что на прошедшем, втором этапе Кубка мира представители Норвегии выиграли три из четырёх личных гонок и обе эстафетные (мужскую и женскую).
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
Комментарии