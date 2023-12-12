Победитель индивидуальной гонки в Эстерсунде Роман Рес пропустит этап КМ в Ленцерхайде

Немецкий биатлонист Роман Рес не выступит на третьем этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Ленцерхайде (Швейцария).

Спортсмен, ставший победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), заболел и был вынужден покинуть расположение национальной команды. Место Реса в сборной Германии на этом этапе соревнований займёт Филипп Хорн, ранее успешно выступивший на Кубке IBU. Ранее из-за болезней гонки Кубка мира пропускали немецкие биатлонисты Ханна Кебингер, Франциска Пройс, Анна Вайдель и София Шнайдер.

«Не могу всех оградить друг от друга и сказать, что никто не может ни с кем контактировать. Мы сделали всё, что могли, и надеемся, что всё это прекратится. Мы не ожидали всего этого», — приводит слова спортивного директора команды Феликса Биттерлинга Ski-Nordique.

Этап Кубка мира в Ленцерхайде пройдёт с 14 по 17 декабря.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.