Эдуард Латыпов: в своё время много ездил за Мартеном Фуркадом, он даже напрягался

Трёхкратный олимпийский призёр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о работе над техникой и качествах, которые пытался перенять у пятикратного олимпийского чемпиона, француза Мартена Фуркада.

«В своё время я очень много ездил за Мартеном Фуркадом. Он даже напрягался из-за того, что я постоянно за ним катаюсь, оборачивался постоянно. Я же старался скопировать технику Мартена, почувствовать его сильные стороны, понять, как он переключается на дистанции, за счёт чего держит скорость не только бега, но и стрельбы, как дышит, как подходит к рубежу. Сильные стороны всегда видны. Другой вопрос, что не всегда удаётся понять, за счёт чего человек добивается тех или иных показателей», — приводит слова Латыпова «RT на русском».

Мартен Фуркад завершил профессиональную карьеру весной 2020 года. В 2022 году французский биатлонист стал членом Международного олимпийского комитета (МОК) как представитель комиссии спортсменов.