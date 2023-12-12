Сурнев — о морозах: в Тюмени было невозможно дойти до столовой. В Уфе условия комфортные

Биатлонист сборной Московской области Роман Сурнев прокомментировал погодные условия для тренировок в Уфе. Сегодня, 12 декабря, биатлонисты проводили занятия на местном стадионе при температуре -21 градус по Цельсию.

«Почему вышел на тренировку в такой холод? Потому что в Тюмени было ещё хуже, там было -40! Здесь, в Уфе, после обеда было -20, в принципе условия комфортные, чтобы хотя бы немного покататься на лыжах. В Тюмени для меня было вообще невозможно даже просто до столовой дойти, где идти всего пять минут. За это время нос и руки замерзали, поэтому мы работали в тире и в зале. В Тюмени могли провести кроссы на улице, но это короткие — минут по 30–40, а тут можно полтора часа на лыжах покататься», — сказал Сурнев в интервью «Матч ТВ».

Напомним, ранее третий этап Кубка России по биатлону сезона-2023/2024 в Тюмени был отменён из-за морозов. Соревнования были запланированы на 6-10 декабря.