Грузовик с экипировкой российских биатлонистов сломался на морозе по дороге в Уфу

Вакс‑грузовик сборной России по биатлону сломался на морозе по дороге из Тюмени в Уфу. Чтобы привезти лыжи биатлонистам, на помощь из города приехали автобусы. Глава сервис‑бригады российской сборной Александр Печерский сообщил, что данная ситуация не должна помешать тренировочному процессу биатлонистов.

«Из‑за диких морозов в Тюмени, техника, видимо, не справилась. По пути из Тюмени в Уфу на подъёме у грузовика отказала коробка передач. Там на Scania установлена автоматическая коробка передач, получилось так, что пониженная передача не сбрасывалась, поэтому в подъём он не тянул. Мы связались с московским представительством, где мы проходим техобслуживание, нам сказали, что это печальная история: замерзло масло в коробке. Это, может быть, и не страшно, если бы мы могли загнать его в теплый бокс и отогреть, но, к сожалению, бокса в Тюмени мы не нашли, поэтому записались на приём в фирменный центр в субботу. Так что трак у нас остался там. Наши микроавтобусы, приехавшие из Уфы, прямо сейчас перегружают лыжи, оборудование, материалы, станки и так далее из трака. Помешать тренировкам ничего не должно, потому что завтра утром или максимум днем всё будет на месте в Уфе. Ситуация форс‑мажорная, но никто не стонет и не делает из этого трагедию, — сказал Печерский в интервью «Матч ТВ».

Напомним, второй этап Альфа‑Банк Кубка Содружества начнётся в пятницу в Уфе.