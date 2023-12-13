«Опять мутные схемы? СБР?» Губерниев — о составе сборной России на этап Кубка Содружества

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о составе сборной России на второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Уфе.

«Так, а состав сборной России на Кубок Содружества где? Опубликован? Есть инфа, что некоторых биатлонистов отцепили… Опять мутные схемы? СБР?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, этап Кубка Содружества в Уфе пройдёт с 15 по 17 декабря. В программу соревнований войдут спринтерские гонки, пасьюты и масс-старты. Лидером общего зачёта Кубка Содружества среди мужчин является белорусский биатлонист Антон Смольский, набравший 360 очков. Первое место в общем зачёте соревнований у женщин занимает россиянка Виктория Сливко, на счету которой 342 очка.