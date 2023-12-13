Директор СШОР по биатлону РБ — о критике гостиницы в Уфе: популярность на лыжне повышайте!

Директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан Виктор Анатольевич Никитин ответил на критику участницами второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества условий проживания в гостинице в Уфе.

«Как уже сообщали ранее, в нашей гостинице идёт ремонт. Так как успели подготовить к заселению не все номера, часть спортсменов мы договорились заселить в гостиницу «Азимут», забронировали там номера, выделили автобусы для перевозки от гостиницы до нашего комплекса. Но некоторые команды сами захотели жить именно в нашей гостинице. Сейчас нам, мягко говоря, немного странно, что эти же команды демонстрируют возмущение, выкладывая ролики на просторы интернета. Мы работаем всем коллективом над устранением недостатков, стараемся решить все вопросы. Давайте-ка, девочки, свою популярность на лыжне и стрельбище повышайте!», — написал Никитин на своей странице в соцсети.

Напомним, видеозаписи из уфимской гостиницы появились в телеграм-канале, который ведут биатлонистки Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Алина Кудисова.