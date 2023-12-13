Носкова — Губерниеву: выбора у нас не было! Он появился после того, как выложили видео

Российская биатлонистка Екатерина Носкова отреагировала на высказывание комментатора Дмитрия Губерниева о ситуации с условиями проживания спортсменов в Уфе на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024. Ранее Губерниев заявил, что у биатлонистов был выбор: жить на стадионе, который находится на реконструкции, или заселиться в гостиницу в городе и добираться на арену на транспорте.

«Дмитрий, выбора у нас не было! Он появился только после того, как эти видео попали в сеть», — написала Носкова в комментариях под сообщением Губерниева в его телеграм-канале.

Ранее в телеграм-канале, который ведут биатлонистки Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Алина Кудисова, появились видео, на которых запечатлены условия проживания спортсменок в Уфе. Биатлонистки показали грязь и пыль в номерах, которую не убрали после ремонта, проведённого незадолго до заселения участников Кубка, а также другие недочёты, вызывающие неудобства.