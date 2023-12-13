Губерниев: Уфа очень старается развивать биатлон, но надо ещё лучше стараться

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Уфе следует больше работать над организацией соревнований на фоне ситуации с российскими биатлонистками. Ранее спортсменки пожаловались на ненадлежащие условия проживания в Уфе на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024.

«В любом случае условия для спортсменов надо создавать! Чтобы не было разговоров и споров! Уфа очень старается развивать биатлон, но надо ещё лучше стараться! Касается и всех остальных стадионов!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее в телеграм-канале, который ведут биатлонистки Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Алина Кудисова, появились видео, на которых запечатлены условия проживания спортсменок в Уфе. Биатлонистки показали грязь и пыль в номерах, которую не убрали после ремонта, проведённого незадолго до заселения участников Кубка, а также другие недочёты, вызывающие неудобства.