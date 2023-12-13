Гербулову и Носкову переселили в другой отель после жалоб на условия проживания в Уфе

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что российских биатлонисток Наталью Гербулову и Екатерину Носкову переселили в другой отель в Уфе после жалоб спортсменок на условия проживания. Напомним, спортсменки приехали в город на второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024.

«Гербулову и Носкову переселили. Больше никто из спортсменов переселяться не захотел», — сообщили в пресс-службе СБР.

Напомним, ранее в телеграм-канале, который ведут биатлонистки Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Алина Кудисова, появились видео, на которых запечатлены условия проживания спортсменок в Уфе. Биатлонистки показали не убранные после ремонта номера и недочёты, создававшие неудобства.