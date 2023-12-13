Губерниев: на таких неравнодушных, как Гербулова и Носкова, и держится российский биатлон

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова директора спортивного комплекса в Уфе Виктора Никитина, который заявил, что российская биатлонистка Наталья Гербулова пиарится на ситуации с условиями проживания на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024. Ранее Наталья Гербулова и Екатерина Носкова пожаловались на ненадлежашие условия проживания в Уфе. В итоге спортсменок переселили в другой отель.

«Наташе Гербуловой надо вообще спасибо сказать. Тут я не согласен с моим другом Виктором Никитиным. Если есть вопросы, их надо решать. Наоборот, здорово, что Гербулова такая неравнодушная. Мы хотим, чтобы всё было лучше. Хотим, чтобы уфимский стадион стал самым лучшим в стране и гостиница была там самая классная. Поэтому Уфа не снижая оборотов должна работать. На таких, как Гербулова, как Носкова, на неравнодушных и держится российский биатлон. Кто в тряпку молчит, с тем и так всё понятно. Где-то что-то сказать, заострить — вот что важно. Поэтому, на самом деле, ситуация очень простая — надо к соревнованиям готовиться, ремонты делать. А в том, что Уфа в итоге всё сделает здорово, я не сомневаюсь», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.