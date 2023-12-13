Гербулова — о жалобах на проживание в Уфе: никакого пиара с моей стороны не было

Бронзовый призёр чемпионата Европы – 2022, чемпионка России Наталья Гербулова прокомментировала инцидент с непригодными условиями жизни в отеле на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2023/2024.

«Не буду никак комментировать всё, что происходит сейчас. Просто скажу большое спасибо всем тем, кто за спортсменов и кто нас поддерживает. Никакого пиара с моей стороны не было. Это всё для того, чтобы люди, которые приезжают на соревнования, жили в комфортных условиях. Вот и всё.

И давайте, пожалуйста, всё переведём на позитивный лад, что у нас скоро соревнования, что они состоятся. Я сейчас очень сильно переживаю из-за этой ситуации, потому что не люблю негатив, как и все мы. Надеюсь на вашу поддержку и понимание в этой ситуации. #Ямыбиатлон – это самое главное», — сказала Гербулова в своих социальных сетях.