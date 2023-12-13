Самуэльссон, скорее всего, полностью пропустит третий этап Кубка мира в Ленцерхайде

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, вероятнее всего, полностью пропустит третий этап Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Он пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 14 по 17 декабря. Самуэльссон сдал положительный тест на коронавирус.

«У него слабовыраженные симптомы, но даже на масс-старт он, скорее всего, тоже не выйдет», — приводит слова представителя Союза биатлонистов Швеции NRK.

Напомним, в рамках этапа пройдут спринты, гонки преследования и масс-старты. Сам Самуэльссон в социальных сетях сообщил, что точно не побежит пятничный спринт, однако о полном пропуске соревнований он заявлять не стал.

Нельзя не отметить, что Самуэльссон приехал в Ленцерхайде в статусе вице-лидера общего зачёта Кубка мира. Он отстаёт от первого места (его занимает норвежец Тарьей Бё) всего на девять очков.

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