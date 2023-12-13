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Виролайнен выйдет на старт 56-й, Вирер — 42-й в спринте на третьем этапе Кубка мира

Виролайнен выйдет на старт 56-й, Вирер — 42-й в спринте на третьем этапе Кубка мира
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Опубликован стартовый лист женской спринтерской гонки, которая пройдёт завтра, 14 декабря в рамках третьего этапа Кубка мира – 2023/2024 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. Кубок мира, третий этап, Ленцерхайде. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист

4. Лена Хекки (Швейцария)
5. Анастасия Меркушина (Украина)
10. Клоэ Шевалье (Франция)
14. Марит Скоган (Норвегия)
18. Франциска Пройс (Германия)
20. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия)
21. Жилонн Гигонна (Франция)
22. Жюстин Бреза-Буше (Франция)
26. Маркета Давидова (Чехия)
29. Лиза Виттоцци (Италия)
32. Ханна Эберг (Швеция)
36. Юлия Джима (Украина)
38. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)
40. Жулия Симон (Франция)
42. Доротея Вирер (Италия)
43. Эльвира Эберг (Швеция)
56. Дарья Виролайнен (Финляндия)
62. Анамария Лампич (Словения).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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