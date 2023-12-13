Чемпионка мира Лиза Тереза Хаузер пропустит третий этап Кубка мира из-за коронавируса

Чемпионка мира 2021 года в масс-старте, 29-летняя австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер пропустит третий этап Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Он пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 14 по 17 декабря. Причиной такого решения Хаузер стало заболевание коронавирусом.

Напомним, в рамках этапа в Ленцерхайде пройдут спринты, гонки преследования и масс-старты.

Хаузер планирует вернуться на Кубок мира на следующем этапе, который пройдёт уже в следующем году, в Оберхофе (Германия) с 4 по 7 января.

Отметим, что Хаузер провалила выступление на предыдущем, домашнем этапе в Хохфильцене (Австрия). Она заняла 41-е место в спринте и 44-е – в гонке преследования.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.