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Кубок мира, 3-й этап, женщины: во сколько начнётся спринт, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 14 декабря в Ленцерхайде (Швейцария) женщины пробегут спринтерскую гонку в рамках второго этапа Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Соревнования начнутся в 16:15 мск.

Биатлон. Кубок мира, третий этап, Ленцерхайде. Спринт, 7,5 км. Женщины. Стартовый лист

5. Анастасия Меркушина (Украина)

10. Клоэ Шевалье (Франция)

18. Франциска Пройс (Германия)

22. Жюстин Бреза-Буше (Франция)

26. Маркета Давидова (Чехия)

29. Лиза Виттоцци (Италия)

32. Ханна Эберг (Швеция)

36. Юлия Джима (Украина)

38. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)

40. Жулия Симон (Франция)

42. Доротея Вирер (Италия)

43. Эльвира Эберг (Швеция)

56. Дарья Виролайнен (Финляндия)

62. Анамария Лампич (Словения).

Напомним, российские биатлонистки пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), которые таким образом отреагировали на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.