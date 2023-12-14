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СБР проведёт анализ ситуации с условиями проживания биатлонисток в гостинице в Уфе

СБР проведёт анализ ситуации с условиями проживания биатлонисток в гостинице в Уфе
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак прокомментировал ситуацию с условиями проживания российских биатлонисток на втором этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Уфе. Пак сообщил, что организация проведёт анализ произошедшего.

«Мы обязательно проведём анализ всего, что здесь произошло, не только в плане проживания. Мы выявим ошибки подготовки, сделаем выводы, примем меры, но это будет непубличная история, не для СМИ», — приводит слова Пака ТАСС.

Напомним, ранее в общем телеграм-канале биатлонисток Анастасии Гореевой, Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой и Алины Кудисовой появились видео, на которых запечатлены условия проживания спортсменок в гостинице спорткомплекса в Уфе. Биатлонистки показали не убранные после ремонта номера и недочёты, создававшие неудобства. Позже Гербулову и Носкову переселили в другой отель.

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