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Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
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Бреза-Буше выиграла спринт в Ленцерхайде, Ландмарк Тандреволд — вторая, Витоцци — третья

Бреза-Буше выиграла спринт в Ленцерхайде, Ландмарк Тандреволд — вторая, Витоцци — третья
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Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка зимних Олимпийских игр 2022 года Жюстин Бреза-Буше выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Второе место с отставанием в 12,2 секунды заняла четырёхкратная чемпионка мира, норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, замкнула тройку лидеров, проиграв Бреза-Буше 17,2 секунды, итальянская биатлонистка Лиза Витоцци. По ходу гонки все спортсменки не допустили ни одной ошибки на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 декабря 2023, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
22:13.0
2
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+12.2
3
Лиза Виттоцци
Италия
+17.2

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22:13,0 (ноль промахов).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +12,2 секунды (0).
3. Лиза Витоцци (Италия) — +17,2 (0).

Напомним, российские биатлонистки пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), которые таким образом отреагировали на ситуацию на Украине.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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