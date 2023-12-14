Бреза-Буше выиграла спринт в Ленцерхайде, Ландмарк Тандреволд — вторая, Витоцци — третья

Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка зимних Олимпийских игр 2022 года Жюстин Бреза-Буше выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). Второе место с отставанием в 12,2 секунды заняла четырёхкратная чемпионка мира, норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, замкнула тройку лидеров, проиграв Бреза-Буше 17,2 секунды, итальянская биатлонистка Лиза Витоцци. По ходу гонки все спортсменки не допустили ни одной ошибки на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22:13,0 (ноль промахов).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +12,2 секунды (0).

3. Лиза Витоцци (Италия) — +17,2 (0).

Напомним, российские биатлонистки пропускают сезон-2023/2024 Кубка мира по решению Международного союза биатлонистов (IBU), которые таким образом отреагировали на ситуацию на Украине.

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