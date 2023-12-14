Жюстин Бреза-Буше впервые в карьере выиграла спринт на уровне Кубка мира

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше одержала первую в карьере победу в спринтерской гонке на высоком уровне (Кубок мира, чемпионат мира, Олимпиады).

Это произошло на третьем этапе Кубка мира — 2023/2024, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Буше удалось, как и её ближайшим соперницам, пройти огневые рубежи без промахов.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22.13,0 (0 промахов).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +12,2 секунды (0).

3. Лиза Витоцци (Италия) — +17,2 (0).

Стоит отметить, что до сегодняшней гонки в Швейцарии 27-летняя Жюстин шесть раз попадала на подиум в спринте (завоевала 5 серебряных и одну бронзовую медаль), но на первую ступеньку пьедестала не поднималась.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.