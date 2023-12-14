Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

В СБР объяснили, почему невозможно избежать соревнований в Сибири в ноябре и декабре

В СБР объяснили, почему невозможно избежать соревнований в Сибири в ноябре и декабре
Аудио-версия:
Комментарии

Вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований Иван Мелихов рассказал, почему организация должна проводить соревнования в Сибири с конца ноября до середины декабря, несмотря на сильный мороз.

«Почему бы не проводить соревнования в это время не в Сибири, а в Санкт‑Петербурге, Минске или Сочи? Для проведения соревнований нужен снег, а в данный период он есть только в Ханты‑Мансийске и Тюмени. Это и является главным аспектом выбора трасс для соревнований.

Была ли вероятность приехать из Тюмени в Уфу на неделю раньше, когда там было теплее, экстренно всё тут организовав? Теоретически возможно, но не практически, потому что были единые региональные календарные планы. Это очень большая нормативная работа, которая не позволила переехать в Уфу», — приводит слова Мелихова «Матч ТВ».

Напомним, ранее на прошлой неделе этап Кубка России по биатлону в Тюмени пришлось отменить из‑за сильных морозов. Второй этап Кубка Содружества стартует в Уфе в пятницу, 15 декабря.

Материалы по теме
СБР проведёт анализ ситуации с условиями проживания биатлонисток в гостинице в Уфе
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android