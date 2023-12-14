В СБР объяснили, почему невозможно избежать соревнований в Сибири в ноябре и декабре

Вице‑президент Союза биатлонистов России (СБР) по проведению соревнований Иван Мелихов рассказал, почему организация должна проводить соревнования в Сибири с конца ноября до середины декабря, несмотря на сильный мороз.

«Почему бы не проводить соревнования в это время не в Сибири, а в Санкт‑Петербурге, Минске или Сочи? Для проведения соревнований нужен снег, а в данный период он есть только в Ханты‑Мансийске и Тюмени. Это и является главным аспектом выбора трасс для соревнований.

Была ли вероятность приехать из Тюмени в Уфу на неделю раньше, когда там было теплее, экстренно всё тут организовав? Теоретически возможно, но не практически, потому что были единые региональные календарные планы. Это очень большая нормативная работа, которая не позволила переехать в Уфу», — приводит слова Мелихова «Матч ТВ».

Напомним, ранее на прошлой неделе этап Кубка России по биатлону в Тюмени пришлось отменить из‑за сильных морозов. Второй этап Кубка Содружества стартует в Уфе в пятницу, 15 декабря.