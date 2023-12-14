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Швеция заявила заболевшего ковидом Самуэльссона на спринт в Ленцерхайде

Швеция заявила заболевшего ковидом Самуэльссона на спринт в Ленцерхайде
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Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас высказался о возможности участия своего подопечного олимпийского чемпиона 2018 года в эстафете, чемпиона мира 2023 года в масс-старте Себастиана Самуэльссона в спринте в рамках третьего этапа Кубка мира, который стартовал в Ленцерхайде (Швейцария).

Ранее стало известно, что Самуэльссон сдал положительный тест на коронавирус по приезде в Швейцарию.

«Мы заявим его на спринт. У нас нет запасных, так что мы ничего не теряем. Сегодня он выходил на прогулку. Я с ним ещё не разговаривал, так что посмотрим, но у него просто немного заложен нос. Было бы глупо не заявлять его, если завтра он будет чувствовать себя прекрасно», — приводит слова Лукаса Expressen.

Трансляции Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 доступны в Okko.

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