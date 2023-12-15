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Эдуард Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе

Эдуард Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе
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В Уфе в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 прошла мужская спринтерская гонка на 10 км. Победителем гонки стал российский биатлонист Эдуард Латыпов. Спортсмен не допустил промахов и преодолел дистанцию за 23.54,5.

Второе место в спринте занял биатлонист Даниил Серохвостов, допустивший один промах и уступивший лидеру 17,5 секунды. Третьим стал российский спортсмен Кирилл Бажин.

Биатлон. Кубок Содружества, второй этап. Уфа.
Спринт, 10 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 23.54,5 (0 промахов).
2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 17,5 секунды (1).
3. Кирилл Бажин (Россия) +1.05,6 (1).
4. Евгений Сидоров (Россия) +1.21,0 (1).
5. Евгений Гараничев (Россия) +1.26,8 (0).

Общий зачёт Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024
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