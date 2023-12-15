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Мужчины. 10 км Спринт. Прямая трансляция
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Долль победил в спринте на КМ в Ленцерхайде, Йоханнес Бё — второй, Наврат — третий

Долль победил в спринте на КМ в Ленцерхайде, Йоханнес Бё — второй, Наврат — третий
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Немецкий биатлонист, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпион мира Бенедикт Долль выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Ленцерхайде (Швейцария). По ходу гонки спортсмен не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах.

Вторым с отставанием от лидера в 5,4 секунды стал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё, который ошибся на лёжке один раз. Третье место занял немец Филипп Наврат: биатлонист, допустивший один промах на первой стрельбе, проиграл соотечественнику, выигравшему спринт, 36,8 секунды.

Отметим, что на четвёртом месте в гонке расположились сразу два спортсмена: немец Филипп Хорн (один промах) и норвежец Стурла Холм Легрейд (0). Они проиграли Доллю 39,1 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Бенедикт Долль (Германия) — 23:15,8 (0 промахов).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) +5,4 секунды (1).
3. Филипп Наврат (Германия) +36,8 (1).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 декабря 2023, пятница. 16:15 МСК
Идёт
1
Бенедикт Долль
Германия
23:15.8
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+5.4
3
Филипп Наврат
Германия
+36.8
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