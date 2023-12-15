«Очень кисло». Швед Понсилуома — о своём выступлении в спринте на Кубке мира

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома, чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр, провёл сегодня, 15 декабря, лучшую гонку за сезон в спринте на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), однако неудачная стрельба заставила его долго добираться до финиша. Спортсмен был расстроен, заявив, что ещё на разминке почувствовал неладное.

«Это действительно очень кисло. Я устал сегодня и уже на разминке чувствовал, что моё тело как будто ведёт себя не так, как раньше. Меня раздражает, что я так плохо стреляю», — приводит слова Понсилуомы SVT.

После трёх промахов на огневых рубежах Мартин Понсилуома финишировал лишь седьмым с результатом стрельбы с отставанием от лидера, немца Бенедикта Долля, в +59,4 секунды.

Напомним, на Кубке мира – 2022/2023 спортсмен занимал призовые места на шести этапах из девяти. В этом году на трёх этапах он пока нигде не финишировал в тройке лидеров.

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