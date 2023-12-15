«Я был взволнован». Итальянец Компаньони — о первой победе на Кубке IBU среди юниоров

В Риднау-валь-Риданне (Италия) сборная Италии завоевала первое место в смешанной эстафете Кубка IBU среди юниоров. Для одного из участников, Давиде Компаньони, победа оказалась дебютной в общем зачёте на международной арене. Итальянец заявил, что обрадован таким результатом и что на самом деле волновался перед выступлением.

«Сегодня вечером я был взволнован, потому что знал, что как команда мы можем хорошо выступить. Как только я добрался до трассы, я не мог дождаться гонки. На стрельбище я всегда довольно спокоен и поэтому смог хорошо выступить. Мы хорошо начали. Я не знал, чего ожидать, но это было весело. Что касается моих товарищей по команде, то я был очень уверен в них и знал, что они могут вывести меня на пьедестал», — приводит слова Компаньони Fondo Italia.

В составе итальянской команды победителей были Давиде Компаньони, Николо Бетемпс, Астрид Плош и Фабиана Карпелла, которые объединили силы четырёх комитетов по биатлону из разных регионов Италии.