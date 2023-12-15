Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Выпил кофе, чтобы немного взбодриться». Долль — о состоянии перед победным спринтом на КМ

«Выпил кофе, чтобы немного взбодриться». Долль — о состоянии перед победным спринтом на КМ
Комментарии

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль, чемпион мира и призёр Олимпийских игр, рассказал о своём состоянии перед стартом мужского спринта на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), в котором спортсмен одержал победу.

«Невероятные ощущения. Сегодня я не ожидал этого результата. Перед гонкой у меня было не лучшее самочувствие, но затем я выпил кофе, чтобы немного взбодриться, и это сработало! Кроме того, я здорово чувствовал себя на стрельбе и очень доволен стойкой.

Мои жена и сын находятся здесь, и я рад, что мы можем разделить этот счастливый момент вместе», — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

Материалы по теме
Тарьей Бё в жёлтой майке вызывает ностальгию. Каким же крутым был биатлон 12 лет назад!
Тарьей Бё в жёлтой майке вызывает ностальгию. Каким же крутым был биатлон 12 лет назад!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android