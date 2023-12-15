«Выпил кофе, чтобы немного взбодриться». Долль — о состоянии перед победным спринтом на КМ

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль, чемпион мира и призёр Олимпийских игр, рассказал о своём состоянии перед стартом мужского спринта на третьем этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария), в котором спортсмен одержал победу.

«Невероятные ощущения. Сегодня я не ожидал этого результата. Перед гонкой у меня было не лучшее самочувствие, но затем я выпил кофе, чтобы немного взбодриться, и это сработало! Кроме того, я здорово чувствовал себя на стрельбе и очень доволен стойкой.

Мои жена и сын находятся здесь, и я рад, что мы можем разделить этот счастливый момент вместе», — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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